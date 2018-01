Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 2 heures

La forte tempête tropicale Ava provoque de grosses averses dans plusieurs zones de l'île. Suite au bulletin de Vigilance "Fortes pluies" émis par Météo-France et aux mauvaises conditions météorologiques et aux fortes précipitations, l'Office national des Forêts (ONF) recommande la plus grande prudence et déconseille fortement la pratique de la randonnée (pédestre, équestre et en VTT). Nous publions ci-après son communiqué. (Photo d'illustration)

