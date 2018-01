Baptisée mercredi 3 janvier, Ava a gagné en intensité ce jeudi 4 janvier en devant une forte tempête tropicale, et pourrait devenir cyclone tropical au moment de touchée terre à Madagascar ce vendredi 5 janvier. La Réunion essuie de fortes pluies depuis le baptême, impactant directement les infrastructures. Imaz Press fait le point sur la situation.

Ava se renforce et menace sérieusement la Grande Île

En l'espace de 48 heures, la première dépression tropicale de la saison a été baptisée Ava lors de son passage en tempête tropicale, et est devenue forte tempête tropicale. Le stade minimal de cyclone tropical est envisagé au moment de l'atterrissage à Madagascar. Ava se trouvait à 560 km des côtes réunionnaises ce jeudi 4 janvier à 16 heures.



A partir de ce samedi 6 janvier, "la trajectoire du système va être déterminante pour l'évolution de l'intensité" explique Météo-France. "Les bandes orageuses périphériques associées au système se maintiennent sur l'archipel des Mascareignes" indique également les prévisionnistes.

Point du CMRS de #laReunion ce 04/01/2018 à 12z (16h loc) - FTT #AVA 983hPa 17.4 S / 51.5 E déplacement ouest 9 km/h. Impact à proximité de #Tamatave prévu demain à la mi journée au stade de #cyclone tropical. #Madagascar pic.twitter.com/rmBu1J1Kfb — Cyclone Ocean Indien (@Cycloneoi) 4 janvier 2018



Des fortes pluies sur une grande partie de l'île

Depuis ce mercredi 3 janvier, des trombes d'eau s'abattent sur les régions Nord, Est, Sud-Est et le relief qui sont particulièrement exposés. À 17 heures ce jeudi 4 janvier et sur une période de 24 heures il est tombé 317,1 mm d'eau sur le volcan, 282 mm sur Salazie, 268 mm sur la Plaine des Palmistes, 258,2 mm sur Bras-Panon, 196,9 mm sur Cilaos, 189,3 mm sur les Hauts de Saint-Denis, 180,6 mm sur le Colosse à Saint-André, ou encore 147,8 mm sur l'aéroport de Gillot. L'Ouest et le Sud-Ouest reste épargné avec des perturbations comprises entre 32,2 mm sur Le Port et 53,7 mm sur l'aéroport de Pierrefonds.

Les régions Nord, Est et Sud-Est sont maintenues en vigilance fortes pluies par Météo-France, qui rappelle cette situation devrait perdurer plusieurs jours et entraîner des cumuls de pluies conséquents sur ces régions.

Nous étions ce jeudi à la Cascade Niagara de Sainte-Suzanne :





Circulation difficile sur les routes

La route du littoral est toujours basculée sur les trois voies côté mer ce vendredi 5 janvier. Des embouteillages étaient observés ce jeudi en fin de journée dans le sens La Posession Saint-Denis.

Plusieurs radiers ont été submergés dans l'Est et dans les Hauts. Des éboulis sont survenus ce jeudi sur la Route de Cilaos et à Salazie, impactant directement la circulation. Plusieurs radiers étaient également submergés dont ceux du Ouaki, de la Rivière d'Abord, ou encore à Îlet Coco. La RN5 Route de Cilaos était fermée dans la nuit de jeudi à vendredi entre 19 heures et 6 heures suite aux intempéries.

Ce jeudi 4 janvier a été le théâtre de plusieurs accidents sur les routes, notamment celui survenu sur la route du théâtre à Saint-Gilles-les-Hauts près du bassin des Cormorans. Un 4x4 et un bus sont entrés en collision. Un enfant de quatre ans est décédé et deux personnes ont été grièvement blessées.

Des rivières en crue

La vigilance crue de niveau jaune était lancée ce jeudi par la préfecture pour la ravine Saint-Gilles et maintenue pour les rivières Saint-Denis, des Pluies, des Roches, des Marsouins, Sainte-Suzanne et Saint-Jean. La vigilance a été levée pour la rivière Langevin.



[VIGILANCE CRUE]⚠️Augmentation de la vigilance en JAUNE : ravine Saint Gilles. ⚠️Maintien de la vigilance JAUNE : rivières Saint-Denis, des Pluies, Sainte-Suzanne, Saint-Jean, des Roches, des Marsouins. ⚠️Levée de vigilance pour la rivière Langevin. https://t.co/830mJf0USa pic.twitter.com/CVAyu0CzxG — Préfet de La Réunion (@Prefet974) 4 janvier 2018

Forte houle dans le Nord

La vigilance forte houle était maintenue à partir de 17 heures ce jeudi sur les côtes Nord de la Pointe des Aigrettes à Champ Bornes. Cette houle atteint 2m20 à 2m60, les vagues les plus hautes pouvant atteindre 5m. Les déferlements impactent les voies côté mer de la route du littorale. "Cet épisode de houle devrait se maintenir jusqu'à la fin de semaine" précise Météo-France.

La houle également impactée le litorral du Port comme le montre cette vidéo réalisée par la commune portoise





Des coupures et dégradations de l'eau

En raison des fortes pluies, la qualité de l'eau dégradée sur plusieurs secteurs de communes de l'île : l'intégralité de la commune des Avirons, le secteur Argamasse à l'Entre-Deux, le secteur Grand Galet à Saint-Joseph, ainsi que des coupures à Saint-André.

Les collectes de déchets compliquées

Suite aux intempéries, la collecte des ordures ménagères est perturbée depuis jeudi sur certains chemins des Hauts de Saint-Paul à Bois de Nèfles – Sans Souci. Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) informe les usagers que les camions de collecte rencontrent des problèmes d'accès sur certains chemins.

Les randonnées déconseillées

Suite au bulletin de vigilance "fortes pluies" émis par Météo-France, aux mauvaises conditions météorologiques et aux fortes précipitations, l'Office national des Forêts (ONF) recommandait, ce jeudi, la plus grande prudence en déconseillant fortement la pratique de la randonnée (pédestre, équestre et en VTT).

Les conseils de prudence de la préfecture

Suite aux intempéries qui sévissent sur l'ensemble de l'île, la préfecture de La Réunion a livré ce jeudi 4 janvier ses conseils de prudence, notamment sur les réseaux routiers. Retrouvez le communiqué ici.





