Le week-end du samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018 s'annonce pluvieux mais quelques événements sportifs restent maintenus malgré l'influence du cyclone Ava. Au programme de cet agenda sportif : du karaté, du golf et du tennis. (Photo d'illustration)

Karaté: Championnat de France des ligues

Les entraineurs Régionaux ont publié la liste des sélectionnés pour le Championnat de France des Ligues qui se déroulera le 17 février à Châlons-en-Champagne. Trois filles et trois garçons de chaque catégorie (minimes, cadets et juniors) seront de la partie. Ishka Sindraye, Juliana Barrège, Emelyne Royer, Noah Maillot, Noah Reoute et Lucas Clarivet en minimes, Chloé Jarnac, Emma Elisabeth, Samantha Fanguimache, Quentin Laou Hine, Mathias Fanguimache et Sullivan Paulo en cadets, puis Ludivine Zitambi, Julie Morel, Flora Payet, Quentin Dalleau, Jonathan Fanguimache et Miki Robin Jokhun en juniors.

Golf: Stage de ligue

Du 4 au 14 janvier 2018, la Ligue Régionale de Golf organise un stage en Afrique du Sud à Johannesburg. Ce stage sera encadré par Nicolas SUBRIN, entraineur national et Denis JURINE, médecin et membre du Comité Directeur de la LRGR. Les 6 jeunes du Pôle Régional ont été sélectionnés pour participer à ce stage :

- Matthieu TOUNEJI, Golf du Bassin Bleu

- Rudy SAUTRON, Golf Club du Colorado

- Mila JURINE, Golf du Bassin Bleu

- Aloïs CASALONGA, Golf Club du Colorado

- Matis AMAR, Golf du Bassin Bleu

- Eléonore CHEVALIER, Golf du Bassin Bleu

Au programme, des journées d'entrainement au World Of Golf mais aussi des compétitions officielles:

- 7 janvier match Gauteng/Reunion (lieu à déterminer)

- 8 janvier au Randpark (compétition officielle)

- 10 janvier au CCJ (compétition officielle)

- 12 janvier au Ruimsig CC (compétition officielle)

Tennis: Open de Saint Denis

Le Tennis Club Municipal de Champ Fleuri organise l'Open de Saint Denis à partir d'aujourd'hui et jusqu' au samedi 27 janvier . Plusieurs catégories seront en lice:

- Simples Dames et + 35

- Simples Messieurs et + 35

- Doubles Dames, doubles Messieurs et doubles Mixtes

- Jeunes à partir de 12 ans.

Les matchs de la semaine et du weekend débuteront à 08h30. Près de 400 joueurs (soit 750 à 800 matches) sont attendus pour ce 1er tournoi de l'année.