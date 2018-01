Pour ce vendredi 5 janvier 2018, l'ensemble de l'île sera en proie à de fortes pluies et des vents causés par le passage à plus de 500 km de la forte tempête tropicale Ava. Nous publions ci-après le bulletin de Météo-France :

Après une nuit pluvieuse sur l'ensemble du département, le jour se lève sous une grisaille tenace et une bonne moitié de l'île est en proie aux pluies. Au fil des heures de la matinée, des accalmies voire des éclaircies, se faufilent entre les averses apportant un peu de répit, voire un coin de ciel bleu.

A la mi-journée le ciel est à nouveau couvert et les pluies retrouvent de la vigueur, elles sont particulièrement soutenues sur les contreforts du volcan ainsi que vers l'entrée du cirque de Salazie.

La fin de journée se partage entre averses soutenues au voisinage de Sainte-Anne et jusque dans les hauts de Takamaka, et éclaircies dans l'Ouest.

Le vent de secteur Nord-Est est toujours assez fort avec des rafales de 80 à 90 km/h vers Saint-Denis et le long du Sud Sauvage. Sur le relief le vent reste fort avec des rafales comprises entre 80 et 100 km/h sur les plus hauts sommets comme le Pas de Bellecombe, ou le Maïdo.

La mer est agitée à forte de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne en passant par Sainte-Marie, par houle de Nord voisine de 2m à 2m50. Ailleurs, la mer est agitée.



