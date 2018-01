Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Comme le rapporte le Centre de ressources et d'appui (CRA) sur le risque requin ce vendredi 5 janvier après-midi, un aileron de requin a été aperçu en surface ce jeudi 4 janvier aux alentours de 17 heures au niveau du spot de Trois-Bassins. Le CRA indique avoir alerté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) et appelle les usagers à "faire remonter le plus rapidement possible" leurs "observations pour la sécurité de tous". (photo d'archive)

Comme le rapporte le Centre de ressources et d'appui (CRA) sur le risque requin ce vendredi 5 janvier après-midi, un aileron de requin a été aperçu en surface ce jeudi 4 janvier aux alentours de 17 heures au niveau du spot de Trois-Bassins. Le CRA indique avoir alerté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) et appelle les usagers à "faire remonter le plus rapidement possible" leurs "observations pour la sécurité de tous". (photo d'archive)