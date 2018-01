La Réunionnaise Rachel Chane-See-Chu deviendra à compter du 8 janvier 2018 conseillère logement au cabinet du secrétaire d'État auprès du ministère de la cohésion des territoires, Julien Denormandie. Elle était nommée par un arrêté en date du 26 décembre 2017 nous apprend le LeMoniteur.fr, le site spécialisé dans l'actualité du BTP et de la construction.

Elle remplace à ce poste Olivier Weiss. Rachel Chane-See-Chu occupe actuellement le poste de directrice des stratégies urbaines, cession, logement à la direction de la stratégie et de valorisation de SNCF Immobilier depuis janvier 2017. Elle exerçait plusieurs fonctions à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages qu’elle rejoignait en 2010.

De fin 2014 à début 2017, elle était l’adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable et pilotait le plan de du logement et de l’aménagement en Île-de-France. Auparavant, elle était chargée de mission juridique auprès du sous-directeur de l’aménagement durable puis a été nommée chef de cabinet et conseillère juridique du directeur.

Au début de sa carrière, la titulaire d’un diplôme en droit public, âgée désormais de 42 ans, était responsable juridique de la société d’économie mixte d’aménagement "station balnéaire" à Saint-Paul, à La Réunion de 1998 à 1999. Elle devient ensuite chef du bureau des affaires juridiques à la direction départementale de l’Équipement en Seine-Saint-Denis en 2000 avant d’intégrer la direction générale des routes du ministère en charge de l’Équipement, de 2005 à 2007.

En 2008, Rachel Chane-See-Chu est promue conseillère chargée du traitement des affaires réservées et de la coordination de l’activité des directions d’administration centrale au cabinet du secrétaire général du ministère en charge de l’Écologie, des Transports et du Logement.

ts/www.ipreunion.com