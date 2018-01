Pour démarrer la nouvelle année, à chacun ses bonnes résolutions. Au conseil régional, la dernière en date nous a rendu très heureux : il serait question de réintégrer Corine Beaulieu, épouse du président Didier Robert, et dès ce mois de janvier.

Chère Corine Beaulieau Robert, navrés de vous déranger en ce début du mois de janvier mais nous souhaitions vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2018. Nouvelle année, que vous pourriez d'ailleurs passer à en croire différentes sources, en haut de la Pyramide inversée.

Un passage express par la mairie de Saint-Marie, depuis début décembre, pour occuper les fonctions de directrice de la culture et du patrimoine (ladite direction qui n'existait pas jusqu'alors), et voilà, se dit-il, que vous seriez bientôt de retour à la Région. Le temps professionnel passé loin de votre époux Didier Robert n'aura duré finalement qu'une quinzaine de jours. En effet, vous vous mettiez en disponibilité de la commune de Sainte-Marie pour trois années dès la mi-décembre.

La loi sur la moralisation de la vie publique vous avait rattrapé, chère Corine Beaulieu Robert et vous aviez dû quitter votre poste de directrice de la communication qui faisait office de cheffe de Cabinet pour le président de Région le 1er décembre dernier. En effet, la loi interdit aux conjoints, conjointes et enfants des femmes et hommes politiques d'occuper un poste dans leur cabinet a été engendrée par le scandale du "Pénélopegate".

Cela fait donc six jours que l'année est entamée, et voilà que la grande porte de la Pyramide inversée s'ouvrirait à vous. Le poste qui vous serait attribué ? Celui d'Alain Abadie, parti à la retraite et détenteur d'un des grades les plus élevés de la fonction publique territoriale, celui d'inspecteur général. Si cette attribution se confirmait, chère Corine Beaulieu Robert, il vous reviendrait d'examiner la légalité et la sincérité du budget de la Région Réunion : 1.042 milliard d'euros, le montant prévisionnel pour 2018, tout de même.

Vous allez avoir beaucoup de travail, chère Corine Beaulieu Robert, et c'est tant mieux, vous n'aurez pas le temps d'écouter toutes les méchantes langues qui se poseront moult questions sur les conditions de votre retour supposé, sur votre salaire et même, sont-ils détestables, sur vos compétences.

Laissez-les dire chère Corine Beaulieu Robert. Ce ne sont que d'envieuses mauvaises personnes poussant l'ingratitude jusqu'à nier le travail pourtant remarquable qu'en compagnie de votre époux, le président Robert, vous effectuez au service de La Réunion. C'est dire si les gens sont mauvais...

Pour notre part, si cette nomination était avérée, nous serions grandement soulagés. Chère Corine Beaulieu Robert, nous connaissons, nous, vos grandes compétences et puis vous connaissez bien la pyramide inversée.

Les mêmes méchantes langues médisant de vous, nous font remarquer que nos demandes d'interviews et de réactions devraient de nouveau se perdre dans le grand charivari des dysfonctionnements régionaux. Comme si cela avait un quelconque rapport avec retour à la maison. Pffff, on se demande où les médisants vont chercher de telles accusations que nous balayons évidemment d'un revers de main indigné.

Avant de mettre un terme à ce courrier, sachez chère Corine Beaulieu Robert qu'une dernière nouvelle nous a fait plaisir. Le 29 décembre dernier, les membres du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion (CCEE) étaient nommés. Parmi eux, était renouvelé au titre de "personnalité qualifiée" votre père Jean-François Beaulieu, très actif dans le monde associatif et beau-père du président de Région.

Comme le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER), le CCEE est obligatoirement saisie par le Président du conseil régional pour avis sur certains dossiers et ce, préalablement à leur examen par la Région. Parmi ces dossiers se trouvent les documents budgétaires et projets de schémas régionaux.

Bon travail à tous les trois, nous associons le président Robert dans nos souhaits, et fructeuse année 2018 au service de La Réunion...



hf/mb/www.ipreunion.com