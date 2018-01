Les bandes périphériques d'Ava vont continuer arroser La Réunion ce samedi 6 janvier 2018, mais une légère accalmie sera notée sur la région Ouest et Sud-Ouest, annonce Météo France dont nous publions le bulletin ci-dessous :

Le système tropical "AVA" se situe sur terre ce samedi 6 janvier à 04h00 locales à 750 km dans le secteur Ouest-Nord-Ouest des côtes réunionnaises, il se déplace à 13 km/h en direction du Sud-Ouest.

Une Vigilance Fortes Pluies est en cours pour les zones Nord, Est et Sud-Est. Une Vigilance Forte Houle est en cours pour les zones Nord et Nord-Ouest. Les bandes périphériques associées au système tropical AVA continue de piloter le temps sensible sur l'île de la Réunion.

Au cours de la nuit les régions Est et surtout le Nord-Est ont été encore bien arrosées. L'on relève entre 16h hier et 04h ce matin: 130mm à Chemin de Ceinture, 129mm au Colosse, 118mm à Menciol, 75mm à Bellecombe, 72mm à Ilet à Vidot, 54mm à Gillot.

Des pluies intermittentes vont continuer d'aborder le département par le Nord-Est. Elles débordent sur le littoral Est et concernent également l'intérieur de l'île. Le plus gros des précipitations semble se concentrer sur les hauteurs et les Plaines de l'Est ainsi que la région du Volcan.

Ailleurs le temps est plus clément, en particulier sur la moitié Ouest de l'île ou le soleil joue à cache cache avec les nuages d'altitudes. Les plages du Sud-Ouest profitent alors d'un régime de brises avec des trouées de ciel bleu.

Le vent de Nord-Nord-Est reste sensible avec des rafales de l'ordre de 75 à 85 km/h sur les Baies de la Possession et de Saint-Paul et du côté de Saint-Philippe ainsi que sur les crêtes et la Plaine des Cafres ou les rafales se renforcent en fin de journée.

La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne au déferlement d'une houle modérée de Nord voisine de 2m50, la route du littoral est toujours impactée par cette houle. Ailleurs, la mer reste agitée.



