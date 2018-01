Le cyclone tropical Ava continue de s'éloigner de La Réunion et se situait à 695 kilomètres de La Réunion ce vendredi 5 janvier 2018 à 16 heures. Il se déplaçait à 15 kilomètres par heure. L'oeil du premier système de la saison touchait la terre de Madagascar ce vendredi après-midi au niveau de Tamatave sur la côte Est. De fortes pluies générées par les bandes périphériques abordaient aussi notre département. La vigilance fortes pluies était reconduite ce vendredi matin tout comme l'avis de forte houle. Cascades sur la route du littoral, tunnel fermé, inondations, éboulis... Ces averses concernaient directement le réseau routier. Le point complet avec Imaz Press.

Le bilan ce samedi 6 janvier au matin :

• Ava s'abat sur les côtes de Madagascar

Le cyclone tropical Ava atteignait la côte Est de Madagascar dans la région de Tamatave ce vendredi. Son œil touchait la terre dans l'après-midi et le système se déplaçait dans le sens Ouest-Sud-Ouest à 10 km/h. Le météore générait des vents soufflant à 130 km/h associés à des rafales atteignant les 200 km/h. Les conditions étaient extrêmes près de la zone d’atterrissage et les fortes pluies concernaient tout l’Est, le centre et le nord-ouest de l’ile.

Un risque de submersion côtière existait aussi. Le système devrait poursuivre son chemin vers le sud en longeant la côte Est et sortir en mer dans la région de Vatovavy Fitovinany ce samedi soir. Regardez les images satellites de son passage lorsqu'il touchait la terre à Madagascar. Une vidéo de Météo-France partagée sur la page Cyclones La Réunion.

Pour rappel, l'Express de Magascar rapportait qu'Ava avait fait une première victime à Tamatave mercredi après-midi. Elle avait traversé une rivière quand elle était emportée par le courant.

L'alerte cyclonique rouge était déclenchée dans les régions d'Analanjirofo, d'Atsinanana et d'Alaotra-Mangoro. De nombreuses internautes filmaient l'arrivée du cyclone sur Tamatave et la côte Est de Madagascar. Regardez le passage d'Ava dans les deux vidéos suivantes.

Sur l'île Sainte-Marie, la mer était de plus en plus agitée. À 16 heures ce vendredi après-midi, le cyclone continuait à s'éloigner de La Réunion et se trouvait à 695 kilomètres de nos côtes. Cela ne l'a pas empêché de provoquer des fortes pluies.

• Des fortes pluies sur une grande partie de La Réunion

La vigilance fortes pluies était reconduite sur le Nord, le Nord-Est et le Sud-Est annonçait Météo-France ce vendredi. De nouvelles bandes périphériques abordaient la Réunion. Les pluies de cet épisode engendraient d'importants cumuls. Même si la tendance semblait à l'amélioration sur le littoral des zones impactées, le risque de forte précipitation restait important sur les reliefs de ces zones.

300 millimètres de pluie étaient relevés depuis le début de l'épisode sur une large moitié nord-est de l'île précisait Météo-France. Des trombes d'eau s'abattaient sur les régions Nord, Est, Sud-Est et le relief particulièrement exposés. Entre 17 heures ce jeudi et 5 heures ce vendredi, on relevait 176 mm au Volcan, 143 mm à Belouve, 115 mm au Baril, 103 mm à La Nouvelle, 89 mm à Cilaos, 83 mm à Gillot, 107 mm à La Pointe du Gouffre.



• La vigilance forte houle

La houle générée par le cyclone tropical Ava affectait les côtes Nord : de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne. Cette houle restait proche en hauteur maximale des 3 mètres. Les déferlements impactaient les voies coté mer de la route du littorale. La vigilance forte houle était donc reconduite pour le Nord, l'Est et le Sud-Est.

Regardez les images tournées ce vendredi par nos journalistes à l'embouchure de la Rivière Saint-Denis. On y voit une houle modérée.

La houle touchait également le littoral du Port. La mairie du Port a d'ailleurs pris un arrêté interdisant "les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du rivage et la circulation piétonne sur la bande littoral du domaine public maritime. Les plages et les zones à proximité immédiate des rivières" sont également interdites.

• La galère sur les routes

Des éboulis se produisaient ce vendredi sur la Route de Cilaos, impactant directement la circulation. La RN5 Route de Cilaos était fermée dans la nuit de vendredi à samedi entre 19 heures et 6 heures entre La Rivière Saint-Louis et Cilaos. Des travaux de purges sont prévus ce samedi 6 janvier dans le secteur d’Ilet Augustin avec des coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir.

Sur la RN1 à l’Etang Salé au niveau de l’échangeur les Sables, la bretelle de sortie dans le sens Nord/Sud rouvrait à la circulation ce vendredi après avoir été inondée. La route du littoral sera toujours basculée sur les trois voies côté mer ce samedi 6 janvier.

Le tunnel de la route du littoral dans le sens Possession-Saint-Denis avant d’arriver au Barachois était inondé vers 2 heures du matin ce vendredi par des filets d'eau et des galets étaient remenés sur la chaussée. La circulation était obligatoirement déviée par le pont Vinh-San où une sortie, habituellement fermée était ouverte afin de permettre de contourner le tunnel et d’écouler le flots de véhicules.

À la Colline dans le fond de la rivière Saint-Denis, la route était submergée et la circulation était déviée par le petit pont enjambant la rivière.

• Des rivières en crue

La vigilance crue de niveau jaune était maintenue ce vendredi par la préfecture pour les rivières Saint-Denis, des Pluies, des Roches, des Marsouins, Sainte-Suzanne et Saint-Jean. La vigilance était levée pour la ravine Saint-Gilles.

• Le Jardin de l'État et Botanique fermés

Le conseil départemental indiquait vendredi que suite aux mauvaises conditions météorologiques, le Jardin de l’État restait fermé et le Jardin Botanique Mascarin à Saint-Leu fermait également ses portes pour ce week-end. Les réouvertures sont prévues dès amélioration de la météo, après visites de contrôle et éventuels réfections ou entretiens rendus nécessaires par le temps.

• Les collectes de déchets compliquées

Suite aux intempéries, la collecte des ordures ménagères est perturbée depuis jeudi sur certains chemins des Hauts de Saint-Paul à Bois de Nèfles–Sans Souci. Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) informe les usagers que les camions de collecte rencontrent des problèmes d'accès sur certains chemins.

• Les randonnées déconseillées

Suite au bulletin de vigilance "fortes pluies" émis par Météo-France, aux mauvaises conditions météorologiques et aux fortes précipitations, l'Office national des Forêts (ONF) recommandait, ce jeudi, la plus grande prudence en déconseillant fortement la pratique de la randonnée.



• Les conseils de prudence de la préfecture

Suite aux intempéries qui sévissent sur l'ensemble de l'île, la préfecture de La Réunion a livré ce jeudi 4 janvier ses conseils de prudence, notamment sur les réseaux routiers. Retrouvez le communiqué ici.

