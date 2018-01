L'opération "Vacances dann' Port" organisée par la ville du Port pour les marmailles a démarré ce mercredi 3 janvier 2018. Du 3 au 26 janvier, des activités en tout genre (sportive, culturelle, séances de cinéma...) sont proposées aux jeunes enfants portois.

Vous trouverez ci-après une vidéo de présentation, et en suivant ce lien, l'intégralité du programme des activités :







Des images d'un atelier avec l'association portoise Far Far :







