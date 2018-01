Le cyclone tropical Ava est devenu dépression sur terre dans la nuit de vendredi à samedi. Le système continuait de s'éloigner de nos côtes et se situait à 800 kilomètres de La Réunion ce samedi 6 janvier 2018 à 16 heures. Il se déplaçait à 13 kilomètres par heure. Le système a poursuivi sa descente sur la côte Est de Madagascar samedi, et était nommé Ex-Ava par Météo-France dû à sa baisse d'intensité. De fortes pluies générées par les bandes périphériques touchaient notre île malgré une accalmie dans la journée de samedi. La forte houle a ralenti la circulation sur la route du littoral. Le point complet avec Imaz Press.

Le bilan ce dimanche 7 janvier au matin :



• Le système Ex-Ava va ressortir en mer



Le système Ex-Ava –nommé ainsi puisque l'intensité estimée du phénomène est passée sous le seuil de tempête- atteignait la côte Est de Madagascar dans la région de Tamatave ce vendredi comme cyclone tropical, et est devenu dépression sur terre dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi à 16 heures, il continuait de descendre en direction du Sud sur la côte Est malgache à une vitesse de 13 km/h. Le météore a perdu en intensité au fil de la journée, mais pourrait se renforcer lors de son retour en mer dans la nuit de samedi à dimanche.



De nombreux dégâts ont été constatés sur la Grande île. Inondations, toits arrachés, coupures d'électricité… La côte Est a subi en majeure partie ses effets. Les spécialistes amateurs compilaient en une vidéo les impressionnantes images du passage d'Ava dans la région de la ville de Tamatave :





L'Express de Madagascar rapportait jeudi qu'Ava avait fait une première victime à Tamatave mercredi après-midi. Elle avait traversé une rivière quand elle était emportée par le courant. Un homme est porté disparu depuis samedi à Brickaville.



• À La Réunion, encore de la pluie et une accalmie



La vigilance fortes pluies était reconduite sur le Nord, le Nord-Est et la région Ouest annonçait Météo-France ce samedi 6 janvier aux alentours de 17 heures. De nouvelles bandes périphériques abordaient la Réunion. Les précipitations, au cours de la nuit de samedi à dimanche et dans la journée de dimanche, pourraient regagner en intensité après avoir été modérées dans la journée de samedi.

Des fortes pluies s'abattaient sur les régions Nord, Est, et le relief ce samedi. Entre 17 heures ce vendredi et 17 heures ce samedi, on relevait 186,7 mm à la Plaine des Palmistes, 172,9 mm à Saint-Benoît, 155 mm au Colosse à Saint-André, 146,3 mm à Bellevue – Bras-Panon, 99 mm à Gros Piton Sainte-Rose, 86,3 mm à Salazie, 81,7 mm à Gillot.



• La vigilance forte houle maintenue



La vigilance forte houle générée par le système Ex-Ava a été maintenue pour la nuit sur les côtes Nord : de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne en passant par Saint-Denis. Cette houle est proche en hauteur maximale des 4 mètres. Les déferlements impactaient les voies coté mer de la route du littorale. Regardez les images tournées ce vendredi par nos journalistes à La Possession :

Images impressionnantes de la forte houle à La Possession ce samedi midi. Suivez notre live de la situation ➡️ https://t.co/SIWFRGkppG #LaReunion pic.twitter.com/rHh7SuYetu — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 6 janvier 2018

• Moins de galère sur les routes



La houle touchait également la route du littoral, toujours basculée, où la vitesse est limitée depuis samedi midi à 70 km/h dans les deux sens, et la circulation interdite entre Saint-Denis et La Possession pour les deux-roues et les piétons. Nos images :

Les vagues atterrissent sur les deux voies en direction de l’Ouest pic.twitter.com/HS12ZZx7IQ — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 6 janvier 2018

Un éboulis se produisait ce samedi sur la Route de Cilaos, impactant directement la circulation. La RN5 Route de Cilaos était bloquée après un important éboulis sur l'ensemble de la chaussée au niveau d'Ilet à Corde.

Sur la RD48 Route de Salazie secteur l’évêque, suite à l’éboulis qui s’était produit vendredi, la route a été rouverte samedi dans la matinée à la circulation.



• Des rivières toujours en crue ?



La vigilance crue de niveau jaune était maintenue ce vendredi par la préfecture pour les rivières Saint-Denis, des Pluies, des Roches, des Marsouins, Sainte-Suzanne et Saint-Jean. La vigilance était levée pour la ravine Saint-Gilles. Depuis, aucun autre bulletin n'a été publié par la préfecture mais la carte reste inchangée.

• Le Jardin de l'État et Botanique restent fermés



Le conseil départemental indiquait vendredi que suite aux mauvaises conditions météorologiques, le Jardin de l’État restait fermé et le Jardin Botanique Mascarin à Saint-Leu fermait également ses portes pour ce week-end. Les réouvertures sont prévues dès amélioration de la météo, après visites de contrôle et éventuels réfections ou entretiens rendus nécessaires par le temps.



• Les collectes de déchets compliquées



Suite aux intempéries, la collecte des ordures ménagères est perturbée depuis jeudi sur certains chemins des Hauts de Saint-Paul à Bois de Nèfles–Sans Souci. Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) informe les usagers que les camions de collecte rencontrent des problèmes d'accès sur certains chemins.

• La baignade déconseillée par l'ARS

Dans un communiqué transmis ce vendredi 5 janvier, l'Agence régionale de santé indique que "suite au passage de la tempête Ava au plus près de La Réunion, l’ARS Océan Indien rappelle que la baignade est fortement déconseillée dans les 72 heures suivant les fortes pluies occasionnées une tempête ou un cyclone. Des prélèvements seront réalisés en début de semaine prochaine afin de s’assurer d’un retour à la normale".



• Les randonnées déconseillées



Suite au bulletin de vigilance "fortes pluies" émis par Météo-France, aux mauvaises conditions météorologiques et aux fortes précipitations, l'Office national des Forêts (ONF) recommandait, ce jeudi, la plus grande prudence en déconseillant fortement la pratique de la randonnée.

• Les conseils de prudence de la préfecture



Suite aux intempéries qui sévissent sur l'ensemble de l'île, la préfecture de La Réunion a livré ce jeudi 4 janvier ses conseils de prudence, notamment sur les réseaux routiers et réitérait ses conseils dans la journée de samedi. Retrouvez le communiqué ici.



