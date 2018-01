Alors qu'à l'Ouest de La Réunion -sur la côte Est de Madagascar- le système Ex-Ava va ressortir en mer et devrait se dissoudre dans la semaine à venir, à l'Est de nos côtes une autre tempête tropicale modérée vient d'être baptisée : Irving. Situé à 3.720 km de nos côtes à l'Est et suivi depuis samedi par Météo-France, le système ne viendra pas selon toute vraisemblance effleurer le département. Nous avons fait le point avec les météorologues amateurs et passionnés d'Actus Météo 974. (capture d'écran EuMetSat)

"La tempête Irving ? Il y a 20 ans en arrière, nous n'en aurions même pas parlé" sourit Axou, préposé à toute activité cyclonique chez les météorologues amateurs d'Actus Météo 974. Pendant que les bandes périphériques du système Ex-Ava, nommé ainsi "car l'intensité estimée du phénomène est passée sous le sueil de tempête" précise Axou, continue de toucher La Réunion, l'inquiétude a commencé à grandir sur le département à la vue d'une tempête à l'Est de nos côtes. Mais pour Axou, "il s'agit d'un non-événement pour La Réunion".



La tempête en question a été baptisée Irving, ce vendredi 5 janvier par le Bureau of Meteorology d'Australie, l'équivalent du CMRS (Centre Météorologique Régional Spécialisé cyclones de La Réunion) pour notre île. La raison d'un baptême australien et non pas réunionnais ? "Sa présence dans la zone de responsabilité australienne dans l'océan Indien au moment du passage en tempête tropicale modérée" détaille le spécialiste cyclone d'Actus Météo 974. Les deux zones se rencontrent au point 90 Est, que la tempête Irving a passé ce samedi 6 janvier, d'où le suivi mis en place par le CMRS.



La tempête ne sera pas pour autant rebaptisée. Sur le site de Météo-France, le prévisionniste Philippe Caroff explique que "tout comme c'était déjà le cas pour un système issu de la zone SOOI, franchissant le 90E et parvenant sur la zone australienne ou indonésienne, le nom de baptême initial est dorénavant conservé tout au long de la vie du météore". Un changement mis en place depuis la saison 2012/2013.



- Une "trajectoire bien calée" -



"Il y a très peu de dispersion quand on regarde tous les modèles" indique Axou. "La trajectoire d'Irving est bien calée" poursuit-il, "le système se dirige d'abord en direction Sud-Ouest, puis vers le grand Sud dans les prochains jours. Le niveau de confiance est bon". Des propos confirmés quelques heures après notre entretien par le bulletin du CMRS sur la tempête Irving indiquant que "le mouvement d'Irving devrait être rapide et la dispersion des modèles disponibles est très faible le long de cette classique trajectoire parabolique".



Pas d'inquiétude à avoir donc, "le système devrait poursuivre sa trajectoire en passant, au plus près à plus de 2000 km de La Réunion" complète Axou. "Même Rodrigues, situé à plus de 800 km de l'île, ne devrait pas ressentir le système" précise le météorologue amateur. En somme, "on peut rester calme, le soleil revient dans quelques jours" finit avec le sourire Axou. Voilà de quoi rassurer tous les Réunionnais.



hf/www.ipreunion.com