Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 18 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 05 janvier au 07 janvier 2018

permettant de relever 19 délits dont : 5 alcoolémies délictuelles ( taux compris entre 0,40 et 0,79 mg / l d'air expiré ), 7 défauts de permis de conduire, 4 défaut d'assurance et 3 refus d'obtempérer. 68 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 148 autres diverses infractions au code de la route.

