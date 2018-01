Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 2 heures

BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 8 janvier 2018 :



- Ava est à 650 km de nos côtes - Madagascar durement touchée, ça s'améliore pour La Réunion

- Une cinquantaine de Réunionnais concernés - Deux jours de retard pour un vol entre l'île Sainte-Marie et La Réunion

- Vous l'avez déjà vu - Rencontre avec Louis, le dernier vendeur de journaux à la criée de l'île

- Prisons - Un téléphone dans chaque cellule : c'est "des problèmes en plus"

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "une personne en colère"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Moins de pluies et des éclaircies

