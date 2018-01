Après un week-end météorologique piloté par le système Ava, ce lundi 8 janvier 2017 sera moins pluvieux mais toujours couvert nous dit Météo-France. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin :

Au petit matin le temps est plus apaisé que les jours précédents. Au Nord d'une ligne allant de Saint-Paul à la Pointe de la Table, le ciel est couvert de nuages de basses altitudes, qui s'accompagnent de pluies sur les hauteurs, du Pas de Bellecombe à Hell-Bourg. Ailleurs, les nuages cèdent la place au éclaircies, qui malgré la présence d'un épais voile nuageux en altitude, laissent un sentiment de beau temps, dans une atmosphère un peu plus sèche. Dans le courant de la matinée les pluies s'intensifient du côté de La Plaine des Cafres et s'étendent de Takamaka à Grand Coude.

L'après-midi, si le ciel reste largement couvert (notamment dans les hauts); les pluies se font plus sporadiques et se concentrent sur la région de Saint-Anne, le littoral vers Saint-André, la Plaine des Cafres et le volcan. La fin d'après-midi connait un regain d'activité vers Saint-Benoit et Takamaka avec de bonnes averses. Au fil des heures, le ciel se montre de plus en plus clément, notamment le long du littoral Ouest et Sud-Ouest.

Le vent de Nord-Est est modéré, mais des rafales de l'ordre de 55 à 70 km/h sont attendues du Port Ouest à la Pointe des Aigrettes, et de la Pointe de la Table à Saint-Philippe. Sur le relief, le vent souffle aussi avec de fortes rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h.

La houle de secteur Nord poursuit lentement son amortissement, elle est inférieure à 2m en fin de journée. La mer est agitée sur les façades Nord et Nord-Est, ailleurs, elle est peu agitée à agitée.



