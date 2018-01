Suite aux fortes pluies, la qualité de l'eau est dégradée sur plusieurs communes de l'île, notamment à Salazie, Saint-Joseph, Saint-Benoît, Saint-André, Sainte-Marie, aux Avirons et au Tampon.

La Cise Réunion indique la qualité de l'eau est dégradée sur l'intégralité de la commune de Salazie. Même chose sur Saint-Benoît, dans les secteurs Olympe, Abondance, Rive Gauche et Bourbier. À Saint-André, les secteurs concernés sont le centre-ville, la Cressonnière, Patelin, Ravine Creuse, Mille Roches, Bras des Chevrettes, Bras Mousseline, l'Hermitage et els Citronniers. Sur Sainte-Marie, les secteurs concernés : Montée Sano, Terrain Elisa, Espérance, Beaufonds, Mère Canal, Espérance les Hauts, Piton Cailloux et Route de Beaumont.

Du côté du sud, les Avirons, le Tampon et le secteur de Grand Galet à Saint-Joseph sont également concernés.

Pour rappel, il est recommandé aux abonnés d'utiliser de l'eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir durant trois minutes. Cette eau peut néanmoins être utilisée pour d'autre usages sanitaires (toilette, WC, lavage).