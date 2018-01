Qui dit nouvelle année, dit aussi jours fériés ! Si en 2017, les week-ends prolongés étaient légion, en 2018, place aux ponts. Pas moins de cinq sauts potentiels se profilent à l'horizon.

Trois week-ends prolongés

En 2017, six week-ends prolongés étaient possible grâce aux jours fériés. Cette année, on en a trois : le jour de l'an, qui est déjà passé, le lundi de Pâques (2 avril) et le lundi de la Pentecôte (21 mai).

Cinq ponts potentiels

Pour les adeptes des ponts et des jours de congés qui tombent à pic, vous serez servis ! Particulièrement en mai, avec deux jours fériés tombant un mardi (la fête du travail et la célébration de la victoire de 1945). Ou encore avec la Toussaint, qui tombe un jeudi : le week-end est avancé. Même chose pour la fête du 20 décembre, commémoration de l'abolition de l'esclavage, qui tombe également un jeudi cette année. On n'oublie pas non plus le jour de Noël, célébré un mardi cette année. On vous en ajoute un sixème à cheval sur 2018 et 2019, celui du jour de l'an qui tombera aussi un mardi. C'est cadeau !

Ceux qui tombent mal

Cette année, vous ne pourrez pas profiter de deux jours fériés : la fête nationale et l'armistice. Le 14 juillet est un samedi et le 11 novembre un dimanche.

Celui qui ne se refuse pas

Histoire de couper un peu lors d'une longue semaine, l'Assomption est fêtée un mercredi cette année. Le 15 août 2018 sera donc l'occasion de faire une petite pause... qui ravira peut-être les adeptes des viaducs, lesquels pourront poser leur jeudi et vendredi.

Voici le calendrier des jours fériés de 2018