Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Un embouteillage s'est formé à partir de 6 heures ce mardi 9 janvier 2018 à l'entrée du canal bichique de la route du littoral dans le sens la Possession - Saint-Denis. En raison de la houle impactant la route du littoral, il n'y a toujours pas eu de modification du basculement ce mardi matin et la circulation se fait donc sur une voie dans le sens la Possession - Saint-Denis et sur deux voies dans le sens inverse. A 6 heures 50, il y avait déjà 5 km de bouchons et la tendance était à l'aggravation (Photo rb/www.ipreunion.com)

