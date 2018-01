Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Le passage d'Ava sur Madagascar a eu des conséquences lourdes. Neuf personnes ont été tuées et deux sont portées disparues. Plus de 20 000 habitants sont sinistrés et plus de 15 000 ont été déplacées. Ce bilan établit par les autorités malgaches - citées par lexpressmada.com ce lundi 8 janvier 2018 -, est encore provisoire. Pour rappel, c'est au stade de cyclone qu'Ava est entré à Madagascar dans la région de Tamatave (est de la Grande île)ce vendredi 5 janvier 2018. Le système s'est ensuite affaibli sur terre mais il a eu le temps de provoquer de gros dégâts. Ava est ressorti en mer ce dimanche et plonge désormais vers le sud en laissant la désolation derrière lui

