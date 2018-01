Pas de grande amélioration du côté du temps ce mardi 9 janvier 2018. "Au lever du jour, une accalmie temporaire se dessine, les pluies marquent une courte pause (...) Il faudra rapidement en profiter car cela ne devrait hélas pas durer", seul l'ouest et le sud devraient être relativement épargnés indique Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous

Flux de secteur Nord modéré.

Une Vigilance Forte Houle est en cours pour les zones Nord et Nord-Ouest.

Une Vigilance Fortes Pluies est en cours pour les zones Est et Nord-Est.

On a relevé en 12h de 16h hier à 4 heures ce matin, 40mm sur la Plaine des Palmiste, 20mm au Brulé, 24mm à Grand Ilet et entre 1 et 4 mm sur le littoral Est sur l'ouest le temps était sec.

Au lever du jour, une accalmie temporaire se dessine, les pluies marquent une courte pause.

Sur les régions de l'est, en ce tout début de journée même si quelques averses sont présentes ici ou là le ciel est plus clément, les nuages bien présents sur le relief sont moins menaçants, Il faudra rapidement en profiter car cela ne devrait hélas pas durer. En effet, poussées par un vent de nord-est, des averses vont intéresser dans le courant de la matinée les régions de l'Est et se bloquer sur le relief, ces averses bien que pouvant être localement fortes, n'ont pas le caractère intenses des pluies de la veille.

Sur l'ouest le ciel est plus serein mais quelques averses sur les pentes sont attendues l'après-midi. Sur le sud après un début de journée calme et au sec; le risque de bonnes averses ne peut être écarté.

Les températures minimales restent au dessus de l'ordre de 2°C des normales saisonnières. sur le littoral Nord et Est, les températures descendent entre 24 et 26°C, sur les côtes Ouest et Sud 26 à 28°C, à Cilaos 18°C.

Le vent de secteur Nord faiblit progressivement mais il faut compter sur des rafales de 50 à 60km/h entre le Port et la pointe des Aigrettes, ainsi que vers la Pointe de la Table.

La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Nord-Ouest de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne.