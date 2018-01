Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

La tempête Ava et le cyclone Irving -qui n'a jamais menacé La Réunion -, continuant de s'éloigner de l'île. À 4 heures ce mardi 9 janvier 2018 la tempête tropicale modérée Ava se trouvait à 1040 km au sud-ouest de La Réunion. Elle se déplace à 11 km/h et devrait amorcer sa descente vers le sud dans la journée. À la même heure, le cyclone Irving était situé à 2030 km à l'est de l'île et poursuivait sa descente vers sud, encore plus loin des côtes réunionnaises. Météo France a levé le vigilance forte houle à comper de 7h30 ce mardi matin, mais elle a reconduit la vigilance fortes pluies pour les régions est et sud-est. Les météorologues préviennent que des "averses orageuses peuvent encore se déclencher sur le massif du volcan et sur les hauteurs de l'est."

