Ceux qui espéraient une franche amélioration du temps devront se résigner. Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France, le week-end devrait vraisemblablement être pluvieux. Ce mardi 9 janvier 2018 a cependant signé la fin de la vigilance fortes pluies, en vigueur depuis la semaine dernière. Si des éclaircies sont attendues ce jeudi, l'air chaud et humide - de saison - n'est pas de bon augure pour la bronzette au soleil.

"La Réunion est intéressée par les bandes périphériques d'Ava. Actuellement, nous avons un vent de secteur nord chaud et humide, favorable aux nuages d'orages" indique Jacques Ecormier. La vigilance fortes pluies est néanmoins levée ce mardi à 12h30, suite à un désagrégation de la convergence entre Maurice et La Réunion.

Le temps devrait s'améliorer ce jeudi, rassure Jacques Ecormier de #MeteoFrance pic.twitter.com/UKZOjaVMlC — Maëva Pausé (@maepause) 9 janvier 2018

#LaReunion n'a pas été directement concernée par le système #Ava, alors pourquoi autant de pluies ? Faute à un air chaud et humide ⬇️ pic.twitter.com/tCf9hqYT2Y — Maëva Pausé (@maepause) 9 janvier 2018

Si le système Ava s'éloigne de La Réunion, de nouvelles pluies sont attendues en fin de semaine. Jacques Ecormier souligne : "C'est un temps de saison, un air chaud et humide favorable aux précipitations, rafales de vent. On aura un temps plus pluvieux qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas surprenant, mais ça change en comparaison à l'année dernière".