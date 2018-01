BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 9 janvier 2018



Bonjour les dégâts - Et si l'oeil d'Ava était passé sur La Réunion...

Des éboulis à Cilaos et à Salazie, des axes inondés et fermés à cause de radiers submergés, de la houle sur la route du littoral basculée, des fortes pluies dans toute l'île... Voici quelques conséquences du premier système de la saison cyclonique Ava. Ce météore se trouvait pourtant à plus de 500 kilomètres de La Réunion en fin de semaine dernière. Mais il occasionnait de nombreuses perturbations sur le réseau routier notamment. Que serait-il arrivé si son oeil était vraiment passé sur La Réunion ? Le bilan aurait sans doute été différent et les dégâts plus élevés.

En 2018, les jours fériés tombent plutôt bien

Qui dit nouvelle année, dit aussi jours fériés ! Si en 2017, les week-ends prolongés étaient légion, en 2018, place aux ponts. Pas moins de cinq sauts potentiels se profilent à l'horizon.

À l'Hermitage au mois de janvier, partez sur les traces du corail au sentier sous-marin

Après les épisodes de fortes pluies observés ces derniers jours, ça vous tente de partir en randonnée aquatique dans le lagon ? La Réserve naturelle marine de La Réunion vous propose d'observer de près le récif corallien en plein coeur du sentier sous-marin de l'Hermitage. Plusieurs de ces expéditions gratuites se tiendront ce mois-ci. La première démarre ce vendredi 12 janvier 2018

"Kan Destin", pour explorer la mémoire familiale

Jusqu'au 31 janvier 2018, l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis accueille l'exposition "Kan Destin : Domoun, Travay, Kiltir, Liberté(s)". L'événement est rythmé par des conférences, débats et soirées musicales, tout au long de ce mois de janvier. Nous publions les indications de la municipalité ci-dessous.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "menteur"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit :"menteur"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il pleut toujours

Pas de grande amélioration du côté du temps ce mardi 9 janvier 2018. "Le ciel est perturbé et toujours maussade. Les pluies arrosent une bonne moitié Nord-Est du département (...) L'après-midi, de bonnes averses tombent toujours sur les hauteurs du Nord-Est et de l'Est, ainsi que du coté du Tampon" indique Météo France