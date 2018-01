Au cours de l'année 2017, 94 personnes ont contracté la dengue sur l'île de la Réunion. La circulation du virus de la dengue a été identifiée au cours du premier semestre 2017 et est restée interrompue jusqu'à ce jour y compris durant l'hiver austral. En un mois, 8 nouveaux cas ont été signalés dont 3 à la Ravine des Cabris. Nous publions le communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS) ci-dessous.

Au cours des quatre dernières semaines, 8 nouveaux cas de dengue autochtone ont été signalés dont 3 au cours de ces derniers jours dans le Sud de l’île à Ravine des cabris, Saint Pierre (Bois d’Olives), confirmant l’apparition d’une nouvelle zone de circulation active du virus.

Suite à l’épisode pluvieux de ces derniers jours, associé à l’évènement climatique AVA, l’ARS Océan Indien souhaite sensibiliser la population à la nécessité de renforcer l’élimination des gîtes larvaires autour de son habitation pour éviter la diffusion des maladies transmises par les moustiques.

Afin de limiter la propagation du virus, les services de l’ARS Océan Indien et de la Cire Océan Indien (Santé publique France) maintiennent des mesures renforcées de surveillance et de lutte anti-vectorielle et rappellent à la population l’importance de s’engager pour lutter contre les moustiques (élimination des gîtes larvaires, protection contre les piqures).