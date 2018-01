Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Le référé afin de suspendre en urgence les premiers travaux de démolition de l'ancienne prison Juliette-Dodu de Saint-Denis sera examiné ce mercredi après-midi 10 janvier 2018 au tribunal administratif du chef-lieu. Les associations Kartyé Lib Mémoire, Patrimoine océan Indien et leur avocat Fabrice Saubert déposaient aussi un recours en annulation auquel est annexé ce référé. Selon eux le permis de démolir ne tiendrait pas compte des dispositions patrimoniales et archéologiques et ils s'inquiètent "des dégâts qui pourraient être irrémédiables." (Photo d'archives)

Le référé afin de suspendre en urgence les premiers travaux de démolition de l'ancienne prison Juliette-Dodu de Saint-Denis sera examiné ce mercredi après-midi 10 janvier 2018 au tribunal administratif du chef-lieu. Les associations Kartyé Lib Mémoire, Patrimoine océan Indien et leur avocat Fabrice Saubert déposaient aussi un recours en annulation auquel est annexé ce référé. Selon eux le permis de démolir ne tiendrait pas compte des dispositions patrimoniales et archéologiques et ils s'inquiètent "des dégâts qui pourraient être irrémédiables." (Photo d'archives)