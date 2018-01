À quelle journée faut-il vous attendre ce mercredi 10 janvier 2018 ? Météo-France vous donne la réponse à cette question existentielle. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions émis pour ce jour.

Le début de matinée est ensoleillé sur le département mais rapidement les nuages de pentes s'emparent de l'intérieur de l'île. Dés le milieu de matinée, des averses localisées parfois soutenues prennent place avec une préférence pour la région du Volcan, la Plaine des Palmiste et les hauts de Saint-Leu. Sur le pourtour du littoral, le temps est plus clément.

Avec un ciel peu nuageux en mer et un ciel plus chargé dans l'intérieur des terres. L'après midi, le temps évolue peu si ce n'est que les averses deviennent plus soutenues voire localement orageuses.



Côté températures, il est attendu 30 à 31 degrés sur le littoral, 25° à Cilaos, 18 ° au Pas de Bellecombe. Le vent de secteur Nord faiblit au profit d'un régime de brises. La mer est agitée au déferlement d'une houle de secteur Nord en cours d'amortissement.