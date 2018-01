Deux systèmes dépressionnaires pourraient se former dans les prochains jours dans le bassin sud-ouest de l'Océan Indien indique Météo France dans son bulletin.

Au sud-ouest de Diego Garcia tout d’abord où une zone suspecte évolue actuellement non sans difficultés, compte tenu d’une " contrainte d’altitude modérée de secteur nord-est ". Météo France prévoit un contexte plus favorable dans les prochains jours. " Les modèles sont en bon accord pour proposer un début de cyclogenèse mais elle pourrait être gênée par la présence d’air sec et une nouvelle contrainte en fin de week-end ", indique le bulletin météo.

Sur le canal du Mozambique, certains modèles proposent un risque de cyclogenèse. " Pour l’instant ce scénario n’est pas privilégié ", précise Météo France qui évalue à " modéré " le risque de formation d’une tempête tropical modérée au sud-ouest de Diego Garcia à partir de dimanche et à " faible " le risque dans le canal du Mozambique à partir de lundi.

www.ipreunion.com