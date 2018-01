Depuis ce mardi 9 janvier 2017, la route du Littoral est totalement fermée. Faute à un bloc rocheux qui menace de tomber à tout moment au niveau du secteur des Potences. Les automobilistes n'ont donc pas d'autre choix que de se tourner vers la route de la Montagne ou des plaines pour traverser l'île. L'axe routier devrait être fermé durant au moins 4 jours pour permettre des travaux de purge.

La nouvelle est tombée en début d'après-midi ce mardi : la direction régionale des routes ferme totalement la route du Littoral à la circulation. L'axe routier a été interdit de passage peu après 17 heures. La cause ? Un énorme bloc rocheux de 250 tonnes qui pourrait tomber à tout moment. Les travaux de purge devraient durer au moins 4 jours. Pas de chance pour les automobilistes dans l'obligation de traverser l'île quotidiennement.

C'est suite à l'inspection d'une falaise par les cordistes que cette zone à risque a été repérée. Le bloc, figé dans la terre, serait trop volumineux, pour être purgé d'un coup, selon les services techniques de la direction des routes. Afin de le désagréger, des trous seront effectués à l'intérieur et la masse sera ensuite cassée en petits morceaux. Ce mercredi matin, une première intervention est prévue. Le déroulement des travaux devrait déterminer la durée de la fermeture, prévue jusqu'à au moins ce week-end.

Des convois poids lourds sont prévus aujourd'hui : réservés aux véhicules supérieurs à 7,5 tonnes, ils sont organisés depuis le nord et l'ouest. À Saint-Denis, le rendez-vous est donné à 7 heures, 10 heures, 15 heures et 18 heures. À La Possession, les passages sont programmés à 7h30, 10h30, 15h30 et 18h30.

Pour rappel, la route du Littoral est basculée depuis mercredi dernier. Faute aux fortes pluies, entraînées par les bandes périphériques du système Ava. La circulation se faisait alors sur deux voies en direction de l'ouest et une vers le nord. Avec cette fermeture totale, la galère routière s'accentue encore pour les automobilistes.