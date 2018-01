BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 11 janvier 2017 :



- Les travaux se poursuivent sur le bloc menaçant de 250 tonnes - Une réouverture de la route du Littoral envisagée en début de semaine

- Avec la route du littoral fermée - La route des Plaines, vrai bon plan

- [VIDÉOS] Les prix grimpent en flèche - Marchés forains : La galère des producteurs après les intempéries

- Pour lutter contre les addictions - Des personnes alcooliques font le tour de l'île à vélo

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "ferme ta gueule"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Les averses reviennent

Les travaux se poursuivent sur le bloc menaçant de 250 tonnes - Une réouverture de la route du Littoral envisagée en début de semaine

Depuis ce mardi 9 janvier 2017, la route du Littoral est totalement fermée à la circulation. Ce mercredi 10 janvier les travaux de sécurisation ont commencé au niveau du bloc de 250 tonnes menaçant dans le secteur des Potences avec la mise en place de filets. Les équipes sur place réalisent des forages dans ce bloc faute de pouvoir l'exploser - cette technique risquerait de trop endommager la route - et les ouvriers s'affairent à casser en petits morceaux la masse rocheuse. Sans aléa nouveau (climatique notamment), la réouverture de l'axe pourrait être envisagé début de semaine prochaine.

Avec la route du littoral fermée - La route des Plaines, le vrai bon plan

Ce mercredi matin 10 janvier 2018 à l'heure de pointe, certains d'entre vous prenaient 1 heure à 1h30 pour effectuer la traversée des rampes de la Montagne. Et ce dans les deux sens entre La Possession et Saint-Denis. La faute à la route du littoral fermée pour permettre les travaux liés à l'enlèvement du bloc rocheux de 250 tonnes menaçant de s'effondrer. Pendant ce temps, d'autres passaient par les Plaines pour rallier le chef-lieu. Bilan : moins d'une heure trente depuis le Tampon. Un vrai bon plan : on vous détaille notre parcours en vidéos.

[VIDÉOS] Les prix grimpent en flèche - Marchés forains : La galère des producteurs après les intempéries

Suite au fort épisode pluvieux avec le passage de la tempête Ava à quelques centaines de kilomètres des côtes réunionnaises, les cultures des producteurs péi ont été fortement impactées. Salades, brèdes, tomates devraient se faire rare sur les étals... Et leur prix grimper en flèche.

Pour lutter contre les addictions - Des personnes alcooliques font le tour de l'île à vélo

La caravane de la prévention. Voici le nom de l'opération organisée entre autres par l'association "Les maillons de l'espoir", la ville de Saint-Denis et la prévention routière du jeudi 11 au dimanche 14 janvier 2018. Un groupe de 20 personnes "malades alcooliques" et des encadrants vont réaliser un tour de l'île à vélo en quatre jours de La Possession à Saint-Denis. À chaque étape, ils témoigneront de leurs difficultés et du danger de conduire un véhicule en étant sous l'empire du produit.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "ferme ta gueule"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "ferme ta gueule"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Les averses reviennent

Quel ciel vous réserve ce jeudi 11 janvier 2018 ? Le bulletin de prévisions de Météo-France répond à cette interrogation ô combien capitale. Les averses effectuent leur retour. Nous le publions ci-après et en intégralité.