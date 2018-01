Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Depuis 8H30 ce jeudi matin, une vingtaine de camions est réunie devant le siège de la SRPP et empêche l'entrée et la sortie des camions citernes, indique Didier Hoareau, président de l'UNOSTRA. La cause de ce mouvement, " nous protestons contre le monopole de la SRPP qui empêche la Coopérative carburants d'intérêt régional public privé (CCIRPP) d'accéder au site de stockage du Port", indique-t-il.

