Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Dans un contexte de fermeture de la route du littoral, et pour permettre aux habitants de l'Ouest et du Sud de l'île de pouvoir regagner plus facilement l'Aéroport Roland Garros ou plus largement le Nord de La Réunion, Air Austral, lance des rotations spéciales Pierrefonds - Gillot du 11 au 13 janvier 2018.

