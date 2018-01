Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

La caravane de la prévention. Voici le nom de l'opération organisée entre autres par l'association "Les maillons de l'espoir", la ville de Saint-Denis et la prévention routière du jeudi 11 au dimanche 14 janvier 2018. Un groupe de 20 personnes "malades alcooliques" et des encadrants vont réaliser un tour de l'île à vélo en quatre jours de La Possession à Saint-Denis. À chaque étape, ils témoigneront de leurs difficultés et du danger de conduire un véhicule en étant sous l'empire du produit. (Photo d'illustration)

La caravane de la prévention. Voici le nom de l'opération organisée entre autres par l'association "Les maillons de l'espoir", la ville de Saint-Denis et la prévention routière du jeudi 11 au dimanche 14 janvier 2018. Un groupe de 20 personnes "malades alcooliques" et des encadrants vont réaliser un tour de l'île à vélo en quatre jours de La Possession à Saint-Denis. À chaque étape, ils témoigneront de leurs difficultés et du danger de conduire un véhicule en étant sous l'empire du produit. (Photo d'illustration)