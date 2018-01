Depuis ce mardi 9 janvier 2017, la route du Littoral est totalement fermée à la circulation. Ce mercredi 10 janvier les travaux de sécurisation ont commencé au niveau du bloc de 250 tonnes menaçant dans le secteur des Potences avec la mise en place de filets. Les équipes sur place réalisent des forages dans ce bloc faute de pouvoir l'exploser - cette technique risquerait de trop endommager la route - et les ouvriers s'affairent à casser en petits morceaux la masse rocheuse. Sans aléa nouveau (climatique notamment), la réouverture de l'axe pourrait être envisagé début de semaine prochaine.

Il faut sans doute remercier la période des vacances : le trafic n'a pas été trop saturé ce mercredi 10 janvier, lendemain de la fermeture totale de la route du Littoral. Les cordistes ont commencé à intervenir sur le site ce mercredi. Une opération impressionnante où les ouvriers sont dans l'obligation de travailler avec minutie. La première étape consiste à "amarrer" le bloc rocheux avec deux filets. Ils pourront ensuite mener le forage de la masse, en la découpant en plusieurs morceaux.

Des travaux d'ampleur qui nécessitent une fermeture totale de l'axe routier. Une réouverture n'est pas envisagée ce week-end. La Région indiquait dans un communiqué ce mercredi : "Sans aléa nouveau (climatique notamment), la réouverture de l'axe pourrait être envisagée début de semaine prochaine."

Les automobilistes n'ont donc pas d'autre choix que de se tourner vers la route de la Montagne pour rallier l'ouest et le nord. En sachant que de la pluie est prévue ce week-end par les services de Météo France, les conditions météo risquent de jouer en défaveur d'une réouverture rapide.

Des convois poids-lourds sont néanmoins organisés durant toute la journée à 7h, 10h, 15h et 18h depuis Saint-Denis et à 7h30, 10h30, 15h30 et 18h30 depuis La Possession. Des navettes Car Jaune sont également prévues dans les deux sens toute la journée.