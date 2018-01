Ce mercredi matin 10 janvier 2018 à l'heure de pointe, certains d'entre vous prenaient 1 heure à 1h30 pour effectuer la traversée des rampes de la Montagne. Et ce dans les deux sens entre La Possession et Saint-Denis. La faute à la route du littoral fermée pour permettre les travaux liés à l'enlèvement du bloc rocheux de 250 tonnes menaçant de s'effondrer. Pendant ce temps, d'autres passaient par les Plaines pour rallier le chef-lieu. Bilan : moins d'une heure trente depuis le Tampon. Un vrai bon plan : on vous détaille notre parcours en vidéos.

On vous le concède, les images que vous allez visionner ne seront sans doute jamais retenues pour un spot télé sur la sécurité routière. Et à juste titre. Ne prenez pas notre exemple. Même si nous l'avons fait, ne filmez avec votre smartphone quand vous conduisez.

C'est dangereux et puis vous avez vu les dernières mesures annoncées par le gouvernement afin de lutter contre ce genre de comportements.Votre permis pourra vous être retiré si jamais on vous pince avec un téléphone au volant. Allez on commence notre périple.

6h30 - Il est mercredi. L'horloge du tableau de bord de notre voiture affiche 6h31. Le moment fatidique de lancer l'application mobile "Waze" pour savoir quel meilleur itinéraire emprunter pour rejoindre le centre-ville de Saint-Denis depuis le Tampon. On nous propose deux trajets.

Le premier en passant par l'Ouest et par la RD 41 de la Montagne pour une durée de 2h07. Le second propose 1h25 en passant par les Plaines pour rejoindre Saint-Benoît puis le chef-lieu. Le choix est vite fait. D'autant plus vite fait que l'on entend déjà les galères des usagers sur la route de la Montagne. Entre 1 heure et 1h30 de route pour effectuer le trajet. La galère.

6h55 - Nous arrivons à la Plaine des Palmistes en 25 minutes. On roule même mieux qu'en temps normal. C'est les vacances scolaires vous allez me dire. Sauf que d'habitude, il faut 30 minutes pour arriver à l'entrée de la ville. En plus, pas d'averses. Contrairement à ces derniers jours où près de 2.000 millimètres de pluies étaient tombés. L'opération route libre peut commencer.

7h20 - Arrivée à Saint-Benoît. Royal là-encore. La descente pour arriver au rond-point des Plaines est complétement déserte. Seulement quelques voitures nous précèdent. Le réseau est vraiment très calme. Les inforoutes parlent de galère sur la route de la Montagne. C'est tranquille de notre côté. On ne s'en plaint pas. On peut de nouveau écouter les radioguidages d'un certain "Bobby" sur une certaine radio locale.

7h40 - Toujours le calme plat en arrivant à la Ravine des Chèvres. Un secteur fortement embouteillé à l'heure de pointe quand ce n'est pas les vacances scolaires. On ignore si les gens ont différé leur départ ou ont aménagé leurs horaires mais il n'y aucun bouchon. C'est à peine si on doit appuyer sur le frein. "On déconne bien sûr".

7h50 - Fin de notre périple 1h20 après notre départ pour rallier Saint-Denis. La circulation est encore plus tranquille que d'habitude même en période de congés scolaires. Pendant que d'autres prenaient ce temps dans les rampes de la Montagne entre l'Ouest et le Nord, on traversait le Sud, le centre de l'île et l'Est pour rejoindre le chef-lieu. Les Plaines : une vraie bonne idée si vous venez du secteur sud de l'île. Faites comme nous. Enfin : sauf pour les vidéos tournées au volant...

