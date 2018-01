BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 11 janvier 2018 :



- [VIDÉOS] Route du littoral fermée - Les transporteurs veulent plus de convois

- Quatrième jour de fermeture de la route du Littoral - Le bloc de 250 tonnes fragmenté ce vendredi

- Persécuté pour son homosexualité, le jeune indien a fui son pays - Viken Joshi va obtenir sa carte de séjour

- Aviation - Disparition du vol MH370 - Une nouvelle zone d'exploration identifiée

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "beaucoup de monde"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - De grosses pluies attendues dans le Nord-Est

[VIDÉOS] Route du littoral fermée - Les transporteurs veulent plus de convois

Fermée à la circulation dans les deux sens depuis ce mardi 9 janvier après la découverte d'un bloc rocheux de 250 tonnes pouvant tomber à tout moment, la route du littoral touche tout le monde y compris les transporteurs. Pour eux, la circulation se fait en convoi par la route du littoral de 7h à 18h avec cinq passages dans la journée dans chaque sens. Ils demandent plus de convois, tout en démarrant plus tôt.

Quatrième jour de fermeture de la route du Littoral - Le bloc de 250 tonnes fragmenté ce vendredi

Depuis ce mardi 9 janvier 2018, la route du Littoral est fermée. Les cordistes s'affairent sur un bloc rocheux de 250 tonnes menaçant le secteur des Potences. Ce vendredi, les ouvriers vont procéder à la fragmentation de cette masse. Les travaux se poursuivront ensuite pour inspecter, nettoyer la falaise et remettre en état la route.

Persécuté pour son homosexualité, le jeune indien a fui son pays - Viken Joshi va obtenir sa carte de séjour



Il est arrivé à l'île de La Réunion en août après avoir été persécuté et violé en Inde, son pays d'origine, en raison de son homosexualité. Viken Joshi a reçu une réponse positive à sa demande d'asile faite à l'Ofpra, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, en novembre dernier. Il va obtenir sa carte de séjour dans les prochains mois et pense à partir en métropole. Après la médiatisation de son histoire, il a été menacé à de nombreuses reprises, et notamment de viol.

Aviation - Disparition du vol MH370 - Une nouvelle zone d'exploration identifiée

De nouvelles recherches auront lieu dans l'Océan Indien afin de retrouver l'épave du Boeing 777 MH370 disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord, indique le journal Libération dans un récent article. C'est l'entreprise américaine Ocean Infinity qui a obtenu l'autorisation de mener ces recherches dans une nouvelle zone située à environ 2000 km à l'ouest de l'Australie.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "beaucoup de monde"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "beaucoup de monde"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - De grosses pluies attendues dans le Nord-Est

Pluie, vent, soleil, houle ? Quel type de temps nous réserve cette journée du vendredi 12 janvier 2018 ? Météo-France vous le dit. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions.