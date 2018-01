L'épave du voilier Mauricien qui s'est échoué ce lundi 8 janvier 2018 sur les rochers de la darse du port Ouest au Port a été enlevée ce vendredi matin 12 janvier par une grue de dragage. L'engin sert actuellement aux travaux en cours dans l'enceinte maritime. Les débris de l'embarcation ont ensuite été ramenés sur le rivage.

Daniel Duvaut, responsable technique au Grand port maritime de la Réunion, dresse un point sur les opérations. "On a constaté que le bateau était à l’état d’épave. On a demandé au propriétaire de l’évacuer mais il n'en avait pas les moyens. Avec son accord nous avons mobilisé nos grues de dragage et nous avons extrait le bateau avec des engins de dragage", indique-t-il.

Selon lui, il n’était pas possible vu les conditions de mer d’envoyer des plongeurs passer des sangles sous le navire. Des entreprises spécialisées devraient découper le bateau et recycler la ferraille. Des agents de la douane ont aussi inspecté les décombres. Pour rappel, huit personnes et trois chiens se trouvaient à bord du bateau lorsqu'il tombé en panne.

L'avarie s'est produite alors que le voilier repartait vers Maurice. L'embarquation aurait alors tenté de revenir dans la darse mais a été pris dans la houle qui l'a projetée sur les rochers. A l'exception d'un passager qui s'est cassé la jambe, aucun occupant n'a été sérieusement blessé. Les gendarmes de la Brigade nautique ont ainsi récupéré sain et sauf un homme tombé à l'eau.

ts/www.ipreunion.com