Le week-end du samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 s'annonce pluvieux mais plusieurs événements sportifs sont pourtant organisés. Trail, athlétisme, volley... Voici le programme complet. (Photo d'illustration)

Trail: Trail urbain de Saint Pierre

Comme chaque année, Réunion Demain ouvre la saison de course à pied avec le désormais traditionnel trail urbain de Saint Pierre (5ème édition), qui réunit routards et montagnards. La course aura lieu ce samedi à 18h au niveau du Port de St Pierre. Outre l'épreuve pharde de 16km, l'organisation proposera également une course jeunes (3km) à 17h00 et une course découverte (6km) à 17h45. Cocernant le tracé de 16km, les 500 concurrents passeront par la Rivière d'Abord, Terre Sainte, Bassin Plat, le centre ville, le front de mer, la Ravine Blanche et la plage! Côté féminin, Camille Bruyas, vainqueur du dernier trail de Bourbon, sera la mieux placée pour l'emporter tandis que chez les messieurs ils seront plusieurs prétendants au poidum comme Eddy Clémentz, Frédéric Crocquevieille et Julien Hoarau.

Course à pied: Cross du Vétyver

Le COSPI organise dimanche la 21ème édition du cross du Vétyver au domaine du relais de Petite Ile. Toutes les catégories seront représentées, sur des distances de 400m pour les plus petits à 7km pour les séniors qui ouvriront les hostilités à 7h30. Un cross court sera également proposé à 11h30 pour cloturer l'évènement et sera ouvert aux hommes et femmes espoirs, séniors et masters.

Athlétisme: Meeting du CAG

Afin de préparer au mieux les prochains championnats, le CAG St Pierre organise un meeting ce dimanche au stade du lycée de Bois d'Olive, ouvert à toutes les catégories de benjamins à masters. La journée débutera à 8h avec au programme des lancers de poids et disque, des sauts en longueur et en hauteur, et des courses de 60m, 80m haies, 100m, 200m , 400m, 800m et 1500m.

Volley: 6ème journée Promovolley

La 6ème journée du championnat Promovolley, organisée par Tampon Gecko Volley, est programmée pour ce dimanche à la plaine des Cafres. Une vingtaine d'équipes, hommes et femmes, est attendue.

Omnisport: Playa Tour

L'UFOLEP organise un évènement sortif grand public ce samedi sur la plage de l'Ermitage au niveau de la rondavelle le Bénitier. De nombreuses activités gratuites seront proposées au public avec notamment un échauffement collectif à 9h00, un parcours training et un cours de fitness à 9h30, de la gym à 10h30 et une zumba géante à 11h30.

Surf: Pro Netanya

Le spot de Kontiki Beach en Israel accueille cette semaine la 1ère épreuve du circuit qualificatif mondial (WQS), dotée de 3000 points. Finaliste l'an dernier, Jorgann Couzinet qui est venu passer les fêtes en famille à la Réunion, sera en lice dès le round 2, tout comme les Réunionnais Maxime Huscenot et Adrien Toyon. Pour Couzinet et Huscenot, l'objectif de la saison reste la qualification pour le World Tour et dans cette optique les deux surfeurs péi veulent marquer un maximum de points en ce début d'année. On les retrouvera ensuite sur deux épreuves dotées de 6000 points en Australie fin février et début mars.