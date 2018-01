Des trombes d'eau s'abattaient ce jeudi 12 janvier 2018 sur la commune du Tampon, occasionnant des maisons inondées, des radiers submergés et des rues endommagées. Nous publions ci-après le communiqué de la mairie à propos des dégâts. (Photo d'illustration)

Des trombes d'eau se sont abattues hier sur tout le territoire de la commune du Tampon. Les orages ont également été très impressionnants. De nombreuses maisons ont été inondées; dans les quartiers de la Pointe et de Bérive, il a été nécessaire de faire intervenir les engins communaux. Des familles ont été évacuées, notamment au Petit Tampon, à Bérive et à Trois-Mares, et ont trouvé refuge chez leur famille. Les 6 centres d'hébergement ouverts hier soir en urgence n’ont eu à accueillir aucun sinistré.

Ils ont donc été fermés ce matin, étant entendu qu’en cas de nécessité, la population est invitée à prendre contact avec la mairie centrale au 0262 57 86 86 (ou 0262 33 45 64 pour les inondations) ou les mairies annexes. Les équipes municipales restent mobilisées. Les dégâts constatés concernent surtout le réseau routier. Les radiers ont été à plusieurs endroits submergés, les routes ont été inondées. La plus grande prudence est recommandées à la population qui est invitée à réduire au maximum ses déplacements.

Au centre-ville, les rues sont très endommagées par les eaux, notamment la rue Alverdy. L’ampleur des dégâts est telle que toutes les conséquences seront tirées des défaillances des entreprises qui sont intervenues sur le réseau communal. Force également est de constater, une fois de plus, que les habitations construites en-dessous du niveau des routes, sont plus exposées au danger des eaux.

Cela confirme la pertinence des mesures réglementaires liées à la prévention des risques ainsi que la nécessité des travaux à réaliser pour faire face à des phénomènes météorologiques intenses. Par ailleurs, en l’état actuel, le site de Miel Vert est ouvert au public. Le Maire du Tampon est solidaire des exposants et forains et salue le courage des éleveurs. Concernant la programmation des concerts, les décisions se prennent au jour le jour. La population est invitée à se tenir informée sur le site internet et le Facebook de la Ville.