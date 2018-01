Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 12 heures

La commune de La Possession vient de prendre un arrêté d'interdiction de l'utilisation de la piste de La Rivière des Galets en raison des forts épisodes pluvieux risquant d'entraîner la montée des eaux. Les voitures, les deux roues et les piétons ne peuvent plus l'emprunter. Un autre arrêté concerne la restriction d'accès au port de pêche et de l'abri côtier. Nous publions ci-après les deux actes administratifs édités par la collectivité. (Photo d'illustration)

