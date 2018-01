Selon les dernières prévisions du CMRS (Centre météorologique régional spécialisé) Cyclones de La Réunion de Météo-France ce vendredi 12 janvier 2018 à 16 heures, la troisième perturbation tropicale de la saison dans notre zone se situe à 1.365 km de La Réunion. Le système se déplace en direction Ouest-Sud-Ouest à une vitesse de 15 km/h. Il pourrait devenir cyclone tropical aux alentours du 17 janvier. (capture d'écran Météo-France)

Dans son bulletin, le CMRS indique que le système pourrait devenir tempête tropicale modérée entre le 13 et le 14 janiver prochain, avant de possiblement devenir une forte tempête tropicale le 15 janvier, puis cyclone tropical entre le 16 et le 17 janvier. L'île Rodrigues devrait se trouver sous l'influence du système dès ce week-end.



"Les habitants de l'île Rodrigues mais en général tous ceux des Mascareignes sont invités à suivre l'évolution de ce phénomène au cours du week-end et durant la semaine prochaine" indique Météo-France.



www.ipreunion.com