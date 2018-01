Pluie, vent, soleil, houle ? Quel type de temps nous réserve cette journée du vendredi 12 janvier 2018 ? Météo-France vous le dit. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions.

Le temps reste mitigé et l'amélioration se fait désirer. L'île se trouve toujours dans une masse d'air instable et humide et la formation d'orage reste toujours possible jusqu'en fin d'après-midi, même si le risque s'atténue progressivement. Les précipitations de la nuit vont se généraliser dans l'intérieur au cours de la matinée.

Les averses peuvent être localement fortes et donner des cumuls significatifs sur l'Est et le nord du département. Le vent de Nord-Est se remet en place temporairement le matin sur la baie de La Possession et sur Saint-Philippe. La houle modérée de Sud-Ouest prend le dessus sur la houle de secteur Est qui s'amortit progressivement.