Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 9 heures

Les épisodes de fortes pluies peuvent favoriser l'apparition de certaines maladies, et notamment de la leptospirose. En 2017, 60 cas ont été enregistrés en 2017 à La Réunion. Cette maladie se contracte au contact d'un milieu humide contaminé (eaux stagnantes, boue...). Les activités de nettoyage des cours et des jardins ou de baignades en eau douce après de fortes pluies sont donc particulièrement à risque. Suite à l'épisode pluvieux de ces derniers jours associé à l'évènement climatique AVA, l'ARS Océan Indien souhaite sensibiliser la population à la nécessité de renforcer la vigilance et les moyens de protection par la mise en oeuvre de gestes simples.

