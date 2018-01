Depuis ce mardi 9 janvier 2018, la route du Littoral est fermée. Les cordistes s'affairent sur un bloc rocheux de 250 tonnes menaçant le secteur des Potences. Ce vendredi, les ouvriers vont procéder à la fragmentation de cette masse. Les travaux se poursuivront ensuite pour inspecter, nettoyer la falaise et remettre en état la route. Ce vendredi matin 12 janvier 2018, un petit éboulis s'est produit sur la route de la Montagne dans le secteur de la Ravine à Malheur, la circulation a été alternée avant d'être rétablie peu après 10 heures.

10h10 - La circulation a été rétablie après un alternat lié à un petit éboulis.

9 heures - Le temps de parcours pour traverser la route de la Montagne était d'1h33 ce vendredi matin 12 janvier précisait le CRGT.

08h55 - Un petit éboulis se serait produit sur la route de la Montagne dans le secteur de la Ravine à Malheur, la circulation serait alternée indique le centre régional de gestion du trafic (CRGT), contactée. Une équipe du conseil départemental se rend sur place afin d'évaluer la situation.

- Ce qui s'est passé -

Une réouverture de la route du Littoral est envisagée en début de semaine prochaine. Après la poursuite des travaux de préparation au niveau du bloc de 250 tonnes ce jeudi, les équipes vont procéder à la fragmentation de la masse ce vendredi. Cette opération devrait être réalisée "par les services de l'Etat en raison de son caractère exceptionnel" indiquent les services de la Région. Après cette fragmentation, les travaux devraient se poursuivre pour inspecter, nettoyer la falaise et remettre en état la route.

Pour permettre la purge de ce bloc rocheux - prévue de 11 heures à 13 heures - les convois poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes se feront depuis Saint-Denis à 7 heures et 10 heures et depuis La Possession à 7h30 et 10h30. Les convois de l'après-midi se feront sous réserve du bon déroulement des opérations.