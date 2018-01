Après les travaux de préparation au niveau du bloc rocheux de 250 tonnes dans le secteur des Potences, les équipes ont procédé à sa fragmentation avec des charges explosives militaires ce vendredi 12 janvier. À l'issue de cette opération, les travaux de déblayage, d'inspection, de nettoyage de la falaise et de remise en état de l'axe seront réalisés. Une réouverture de la route est prévue avant ce lundi.

12h18 - L'équipe d'intervention était composée de "5 militaires en falaise accompagnés par 5 cordistes et un cordiste reponsable avec un infirmier en haut" détaille Éric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien à la DRR. Il estime que l'opération est un "succès" et qu'elle a permis de gagner "au moins 15 jours". Une réouverture de la route pourrait être envisagée avant ce lundi matin.

Eric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien à la DRR, estime que l'explosion du bloc a été un succès pic.twitter.com/ysRHYYLBEy — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 12 janvier 2018

Le bloc rocheux de 250 tonnes "totalement détruit" se félicite la direction des routes pic.twitter.com/xyvKkpjZjl — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 12 janvier 2018

12h12 - Les mitrailles sont tombées côté mer. Un hélicoptère fait actuellement l'état des lieux pour savoir si le bloc est complètement détruit.

11h56 - Le bloc rocheux est détruit avec de l'explosif militaire. Une opération impressionnante.

Sur la route du Littoral, le bloc rocheux détruit avec de l'explosif militaire pic.twitter.com/Q6f3Av6TjA — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 12 janvier 2018

11h43 - Les conditions météo ne facilitent pas les opérations : le temps est pluvieux.

11h40 - La roche va être éclatée à l'aide d'explosifs militaires. Cela ne s'était pas fait depuis 2008. Les forages ont été faits ce mercredi et ce jeudi.

11h25 - Un convoi de journalistes va observer la fragmentation du bloc.

Opération délicate aujourd'hui sur la route du Littoral avec la fragmentation du bloc rocheux pic.twitter.com/QPIApIgGZ0 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 12 janvier 2018

Du travail de haute voltige. Comme c'est le cas des cordistes de l'entreprise ROCS en charge des travaux acrobatiques autour de la masse de 250 tonnes dans laquelle ils réalisaient une vingtaine de forages. L'équipe emmaillotait aussi le bloc de 90 mètres cubes dans deux filets de protection. Un préalable à la fracturation prévue ce vendredi, peu avant midi. Les Forces armées de la zone sud océan Indien (FAZSOI) vont participer à cette délicate mission afin d'y parvenir.

Lire aussi : Éboulis sur la route de la Montagne : la circulation rétablie

Leurs explosifs beaucoup plus puissants que la normale seront employés afin d'exploser la masse en une seule fois. Il s'agit d'un dispositif militaire utilisé en temps de guerre. Les hommes des FAZSOI superviseront l'opération et déclencheront les charges. Le bloc devrait alors exploser et retomber en plusieurs morceaux dans les gabions. Ce week-end, des travaux de nettoyage et de remise en état des voies de la route du Littoral seront effectués.

Des purges seront aussi menées sur d'autres zones où des roches menaçant de tomber ont été repérées. Des missions déterminantes afin de savoir si l'axe pourra rouvrir ou non en début de semaine prochaine.

hf/mp/ts/www.ipreunion.com