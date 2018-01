Jean-Paul Virapoullé et Michel Fontaine sont des " traitres " qu'il "faut arrêter de nourrir". " Il faut mettre dehors ces dinosaures ". Ce sont les propos tenus par Didier Robert et relayés sur facebook jeudi soir, 11 janvier 2018, à l'occasion de l'inauguration de la permanence de la députée Nathalie Bassire. Des propos qui ont l'allure d'une véritable déclaration de guerre de la part du président de Région.

Ce sont des propos qui régalent généralement les amateurs de " off ". Mais cette fois, c’est devant une centaine de personnes que ces phrases, relayées sur les réseaux sociaux, ont été prononcées comme le montre la vidéo ci-dessous

Didier Robert a en effet confié ce jeudi aux militants présents à l'inauguration de la permanence de Nathalie Bassire tout le mal qu’il pensait de Michel Fontaine et de Jean-Paul Virapoullé, pour sa " première réunion politique après l’épisode départemental ". Une vidéo que vous ne pourrez plus visionner car l'auteur l'a supprimé ou a restreint l'autorisation à propos de son visionnage.

Ainsi concernant Jean-Paul Virapoullé, le président de Région a rappelé qu’il lui a " fait confiance " en 2015. " Et honnêtement, nous avons bien travaillé pendant 2 ans ", a-t-il reconnu avant d’attaquer : " la rancune et la rancœur ont refait surface. Et ce que nous avons vu lors de ces dernières élections, c’est la trahison de celui-là . Et je n’ai aucun état d’âme à lui retirer ses délégations ", a-t-il déclaré selon la page facebook de Nathalie Bassire qui relate ses propos.

Au tour du maire de Saint-Pierre d’en prendre pour son grade : " avec Michel Fontaine c’est pareil, nous avons connu la même trahison. Sa vie politique a toujours été une vie politique de trahison ", tacle Didier Robert.

Le responsable d’Objectif Réunion a ensuite adressé une véritable déclaration de guerre en direction des deux édiles : " aujourd’hui il faut arrêter avec tout ça ! Il faut qu’en 2020, nous arrivions à renverser ceux-là. Il faut mettre dehors ces dinosaures. Il faut arrêter de nourrir les traitres ", s’est-il enflammé, avant de clairement annoncer qu’il soutiendrait l’opposition à la municipalité saint-pierroise : " il y aura une opposition à Michel Fontaine que je vais nourrir ", a-t-il promis.

La plateforme de la droite et du centre est définitivement enterrée et les armes s’affutent déjà en vue des élections municipales de 2020.

