Le temps sera agréable ce samedi matin 13 janvier 2018 avant l'arrivée des nuages dans l'après-midi puis de la pluie en début de soirée dans tout le département. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions de Météo-France.

Le temps reste agréable le matin avant une nette dégradation en cours d'après-midi. Au lever du jour, le temps est très agréable par rapport à ces derniers jours avec tout de même un beau voile nuageux inoffensif. Seuls l'Est et le Sud-Est de l'île conservent des nuages et localement des averses des dernières entrées maritimes de la nuit.

La matinée est encore agréable avec quelques nuages d'évolution diurne le long des pentes. Assez rapidement l'après-midi, le ciel de la Réunion s'ennuage avec le flux rapide de Sud-Est et les premières pluies abordent l'île par le littoral Sud-Est. Ces pluies se généralisent rapidement en début de soirée sur le département. Les précipitations sont localement orageuses avec des intensités importantes et de forts cumuls.

Le vent de secteur Sud-Est modéré le matin se renforce rapidement l'après-midi pour devenir assez-fort localement fort avec des rafales de 60/70km/h le long des littoraux Est et Sud-Ouest ainsi que sur le relief du Volcan et du Maïdo avec des rafales de 75/85km/h.

La mer est agitée à forte au vent et au déferlement de la houle de Sud-Sud-Ouest le long des côtes Ouest et Sud qui continue de s'amortir. Un nouveau train de houle modérée arrive par l'Est en s'amplifiant pour atteindre 2.5m en fin de journée sur l'Est de l'île avec une mer totale proche de 4m.