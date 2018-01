Dans un communiqué, la préfecture lance un "appel à manifestation d'intérêt pour la mise en oeuvre des Maisons de services au public dans les Hauts". "Pour répondre à la demande de rapprochement des services au plus près des Réunionnais, l'État lance les Maisons de services au public permettant d'y remédier sur le territoire des Hauts" indique-t-elle. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué :

De par son enclavement et sa structuration sociale, le territoire des Hauts concentre plusieurs inégalités en termes d’accès aux services, qu’ils soient publics ou marchands. Pour répondre à la demande de rapprochement des services au plus près des Réunionnais, l’État lance les Maisons de services au public permettant d’y remédier sur le territoire des Hauts à l’attention des collectivités locales (communes ou intercommunalités) et des établissements publics.



Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’installer dans les territoires des Hauts de La Réunion, des Maisons de services au public (MSAP) afin de proposer à la population l’accès à des services dématérialisés publics et privés. Cette initiative qui s’inscrit dans une démarche globale menée par l’État en matière d’accessibilité des services au public, permettra de répondre à des impératifs de :

- Cohésion sociale, puisqu’il s’agit d’offrir des services qui puissent répondre aux besoins d’une population parfois précarisée (demandeurs d’emploi, jeunes en insertion professionnelle, etc.).

- Cohésion territoriale, pour favoriser l’accès aux services au public en tout point du territoire, y compris les plus éloignés.

Les Maisons de services au public seront créées autour d’une structure porteuse réunissant plusieurs opérateurs (CAF, CGSS, La Poste, Pôle Emploi…) et seront constituées a minima de deux opérateurs dans le champ social et de l’emploi. De l’information transversale de premier niveau à l’accompagnement de l’usager dans des démarches spécifiques, les MSAP articulent présence humaine et outils numériques. Elles apportent, sur une amplitude horaire minimum de 24 h hebdomadaires, des aides et des conseils personnalisés sur les prestations sociales, la formation, la mobilité, l’énergie, le développement économique, l’offre culturelle, etc.

Le cahier des charges permettant de constituer un projet de MSAP est disponible sur le site internet des services de l’État à La Réunion (www.reunion.gouv.fr), onglet politiques publiques, rubrique aménagement du territoire et aménagement des Hauts. Les documents seront également disponibles sur demande auprès du Secrétariat général des Hauts.

Les projets répondants aux critères d’éligibilité pourront bénéficier de financements publics en investissement et fonctionnement.

Date limite de remise des offres : le 28 février 2018 au Secrétariat Général des Hauts.



