La route du littoral a fermée le mardi 9 janvier 2018 mais les travaux ont bien avancé. L'axe a rouvert en mode basculé ce samedi 13 janvier peu avant 13 heures. Ce vendredi 12 janvier, après les opérations de préparation au niveau du bloc rocheux de 250 tonnes dans le secteur des Potences, des cordistes à l'aide de militaires ont procédé à sa fragmentation avec des charges explosives militaires. À l'issue de cette opération, les travaux de déblayage, d'inspection, de nettoyage de la falaise et de remise en état de l'axe ont été réalisés. (Photo RB/Imaz Press)

La route du littoral a de nouveau été ouverte à la circulation ce samedi avant 13 heures avec une heure d'avance sur ce qui était prévu. Une circulation en mode basculé avec une voie en Canal bichique vers Saint-Denis et deux autres voies dans le sens Saint-Denis-Possession. La route du littoral rouverte en mode basculé avec une voie en Canal bichique vers Saint-Denis et deux autres voies dans le sens Saint-Denis-Possession. Notre photographe a roulé juste après sa réouverture. Regardez.

Les images de l'axe juste après sa réouverture sur les voies côté mer.

Il ne pleut pas sur la route. La circulation est fluide.

Un peu plus tôt ce jour, Éric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien à la direction régionale des routes de l'île, a confirmé la réouverture prévue, contacté par téléphone.

"Les travaux de purges avancent très très bien. L'ouverture sera aux alentours de 14 heures, je ne peux pas vous dire précisément quand, mais en début d'après-midi. Nous sommes obligés d'ouvrir en mode basculé car les 50 mm de pluie ont été dépassés côté Possession. On pourrait rouvrir dimanche en mode 4 voies s'il ne repleut pas", annonçait-il.

Les équipes de purges ont travaillé ce samedi matin et ont terminé leurs travaux après midi. Notre information a ensuite été confirmée par le centre régional de gestion du trafic. La structure a envoyé un communiqué en fin de matinée afin d'évoquer la réouverture de la Corniche. "La réouverture en mode basculé sur les voies côté mer est envisagée cet après-midi aux alentours de 14h. Un convoi poids lourds supérieurs à 7.5t est programmé cet après-midi à 13h depuis Saint Denis et à 13h30 depuis La Possession", précisaient ses services.



Ce vendredi, nous assistions à la fragmentation du bloc rocheux de 250 tonnes au cours d'une opération menée conjointement entre des cordistes et les Forces armées de la zone sud océan Indien (FAZSOI). Nous y étions :





Des travaux de déblayage et de nettoyage ont été effectués dès ce vendredi et se sont poursuivis ce samedi suite à l'opération de haute voltige. Des mitrailles sont tombées côté mer et côté falaise sans impactées la route. Des travaux de purges -prévus depuis la découverte du bloc rocheux- ont été réalisés sur cinq zones de la route du littoral.

Ce vendredi 12 janvier, la pluie a rendu la circulation difficile sur la route de la Montagne et sur les routes du Sud. La vigilance fortes pluies s'est terminée ce vendredi à 18 heures dans l'Ouest, le Sud et le Sud-Est. La vigilance orage a été levée en milieu de journée. Accompagnée de fortes précipitations, l'activité orageuse s'est poursuivie dans la matinée, faute à un contexte humide et instable. Comme la veille, le déluge a eu lieu dans le sud. Au Tampon, la majorité des radiers a été submergée.

La commune de La Possession a pris ce vendredi un arrêté d'interdiction de l'utilisation de la piste de La Rivière des Galets en raison des forts épisodes pluvieux risquant d'entraîner la montée des eaux. Les voitures, les deux roues et les piétons ne peuvent plus l'emprunter. Un autre arrêté concerne la restriction d'accès au port de pêche et de l'abri côtier.

Sur la RN5, la Route de Cilaos a été rouverte à la circulation ce vendredi. Toutefois, des alternats sont mis en place dans certains secteurs, la plus grande prudence a été recommandée sur l'ensemble de l'itinéraire. Par mesure de sécurité, la route a été fermée la nuit du vendredi 12 janvier de 19 heures au samedi 13 janvier à 6 heures. Plusieurs éboulis s'étaient produits dans plusieurs secteurs ce jeudi 11 janvier.

Des convois poids lourds supérieurs à 7.5t étaient prévus ce samedi 13 janvier aux horaires suivants : depuis Saint Denis à 6h, 13h, 15h et 18h et depuis La Possession à 6h30, 13h30, 15h30 et 18h30. Alléluia donc avec cette réouverture en début d'après-midi. Pour rappel, l'axe fermait totalement le 9 janvier après la découverte d'un bloc rocheux de 250 tonnes qui menaçaient de s'effondrer.



