Argent, politique, culture, vie perso... Le voyant Jean Cérien livre ses prédictions 2018

"Voilà c'est fini, on va pas s'dire au revoir comme sur le quai d'une gare, j'te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour..." Ok, c'est bon, on arrête de suite de vous chanter du Jean-Louis Aubert. Même si 2017 s'éloigne progressivement et que 2018 s'installe doucement. La rédaction d'Imaz Press Réunion interroge le célèbre voyant Jean Cérien afin de savoir à quoi va ressembler l'année que nous allons vivre. Reformation de la plateforme de la droite, augmentation de salaire, horaires de travail flexibles... Il vous dit tout.

[VIDÉOS] Après cinq jours de galère - La route du littoral rouverte : La Réunion respire mieux

Les Réunionnais viennent de vivre cinq jours de galère entre le mardi 9 et le samedi 13 janvier 2018 avec la fermeture de la route du littoral à cause d'un bloc rocheux de 250 tonnes menaçant de s'effondrer. L'axe rouvrait à la circulation en mode basculé ce samedi après-midi après la fin des travaux de purge. S'il ne pleut pas ce dimanche 14 janvier, la circulation pourrait à nouveau s'effectuer sur les quatre voies. Un soulagement pour les conducteurs après la fermeture et les épisodes de houle et de pluies connus sur la Corniche. Récit de ces derniers jours compliqués sur le réseau routier.

[VIDÉOS] Miel Vert reprend - Les exposants et les vaches font la grimace

Miel Vert, la plus grande ferme de l'île, continue bien. Ses organisateurs suspendaient trois jours la manifestation organisée à la Plaine des Cafres à cause des intempéries et la prolongeaient jusqu'au dimanche 21 janvier 2018. Ce samedi matin 13 janvier, le grand soleil brillait dans le ciel. Pas suffisant pour redonner le sourire aux exposants. Apiculteurs, vendeurs de vêtements, agriculteurs et même... vaches. Tous s'inquiètent de la baisse de fréquentation par rapport à la précédente édition. Embarquez avec nous pour bat un karé entre les différents stands.

Demandez le programme - Des vacances au jardin botanique Mascarin avec le Département

Depuis le 26 décembre 2017 et ce jusqu'au 28 janvier 2018, le jardin botanique de La Réunion Mascarin accueille le public avare de découvertes au travers d'ateliers, de stages et de visite pour faire un tour d'horizon des diverses saveurs à découvrir au sein du jardin. Découvrez ci-dessous l'intégralité du communiqué et du programme :

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "avoir les yeux gonflés"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "avoir les yeux gonflés"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Le temps reste maussade

On ne va pas vous mentir : le temps de ce dimanche 14 janvier 2018 s'annonce très mauvais. Les averses vont continuer. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions de Météo-France.