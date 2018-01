Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 6 heures

Fin de la vigilance fortes pluies pour les régions Est, Sud-Est, Sud et Ouest. Météo-France met fin à cette alerte à partir de 7h30 ce dimanche 14 janvier 2018. Elle était en vigueur depuis le samedi 13 janvier à 16 heures et avait été étendue à l'Ouest à 22 heures. L'amélioration attendue a eu lieu en seconde partie de nuit et ne nécessite plus le maintien de la vigilance.

